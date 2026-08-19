Historischer Triumph: Dresing holt ersten Para-Dressur-WM-Titel

SID 19.08.2026 • 18:02 Uhr Nach dem Dreifach-Triumph bei der EM im Vorjahr folgt für die 71-Jährige nun der erste WM-Titel.

Para-Dressurreiterin Heidemarie Dresing (Gütersloh) hat in Aachen den ersten Weltmeisterschaftstitel ihrer Karriere geholt. Im Einzel der Klasse Grade II ritt die zweifache Bronzemedaillengewinnerin von Paris mit ihrer Stute Poesie zu 75,483 Prozentpunkten, damit setzte sie sich hauchdünn gegen die Dänin Katrine Kristensen (75,310) und Jemima Green aus Großbritannien durch (75,241).

Dresings Erfolgsmärchen geht in Aachen weiter

„Das ist ein Traum, der wahr wird“, freute sich Dresing: „Ich war Europameisterin, ich war in Paris und jetzt bin ich in Aachen – ich habe hier eine wundervolle Zeit, und ein wundervolles Pferd.“

Denn die Erfolgsgeschichte mit ihrer elfjährigen Stute setzt Dresing (71), die an Multipler Sklerose erkrankt und deshalb motorisch eingeschränkt ist, nahtlos fort. Beim ersten großen gemeinsamen Auftritt bei den Europameisterschaften in den Niederlanden hatte sich das Paar in allen drei Einzelentscheiden durchgesetzt.