Reit-WM: Nächstes Gold für Deutschland ganz nah

SID 14.08.2026 • 17:17 Uhr Die beiden deutschen Olympiasieger liefern im Viereck der Vielseitigkeitsreiter in Aachen ab und führen auch die Mannschaft auf Kurs.

Mit viel Olympia-Power haben die deutschen Vielseitigkeitsreiter ihre Titelambitionen bei den Weltmeisterschaften in Aachen untermauert. Nach der ersten Teilprüfung in der Dressur liegt der viermalige Olympiasieger Michael Jung auf Platz drei, Tokio-Goldgewinnerin Julia Krajewski führt das Klassement an und befindet sich in der Pole Position für den WM-Titel.

Mit insgesamt 73,6 Minuspunkten liegt der Titelverteidiger Deutschland in der Mannschaftswertung hauchdünn hinter Großbritannien (72,8) und klar vor Frankreich (84,5). Nach der ersten von drei Teilprüfungen zeichnet sich der zuvor erwartete Zweikampf der Nationen ab. Bereits am Samstag könnte das Ranking in der Geländeprüfung (ab 9.15 Uhr) aber ordentlich durcheinandergebracht werden. Jedes Duo muss 28 anspruchsvolle Hinderniskomplexe überwinden.

Krajewski und Jung auf Medaillenkurs

In der Individualwertung platzierte sich die Europameisterin Laura Collett (Großbritannien/22,8 Minuspunkte) zwischen den deutschen Stars Krajewski (22,0) und Jung (23,0). Sie habe schon vorab ein gutes Gefühl gehabt, sagte Krajewski nach ihrer starken Performance: „Und wenn man es dann so ins Viereck bringt und Richter das gut finden – das ist natürlich einfach cool.“ Ihr Pferd sei in Aachen „bislang sehr fokussiert. Ich hoffe, das bleibt so.“

Dressurspezialist Jung kam anschließend nicht ganz an sein Leistungsmaximum, nährte aber die Hoffnung auf mehrere deutsche Medaillen und vor allem den Titel im Team. Am Vortag hatten Malin Hansen-Hotopp mit Quidditch (Platz elf/28,6) und Libussa Lübbeke mit Caramia (Platz 28/31,3) für einen ordentlichen Start der deutschen Equipe gesorgt. Einzelstarter Christoph Wahler und D’Accord belegen mit 29,4 Minuspunkten den Zwischenrang 19.

Nur die Ergebnisse der besten drei Reiter pro Mannschaft zählen in die Endwertung, momentan wird Lübbekes Runde als Streichergebnis gezählt. Ausschlaggebend ist allerdings das Endergebnis eines Reiters nach allen drei Teilprüfungen. Verlagert sich das Streichergebnis im Laufe der Prüfung also auf einen anderen Reiter, könnte es noch zu größeren Änderungen in Ranking kommen.