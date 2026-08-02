Soreanga sensationell: Triumph im Henkel-Preis der Diana!

SID 02.08.2026 • 18:52 Uhr Nach dem Sieg im Deutschen Derby mit Dardanos hat die von Andreas Wöhler trainierte Soreanga das wichtigste Rennen für Stuten in Deutschland gewonnen.

Soreanga mit Jockey Eduardo Pedroza hat das wichtigste Galopprennen für Stuten in Deutschland gewonnen. Das von Andreas Wöhler trainierte Pferd vom Gestüt Fährhof sicherte sich den mit 300.000 Euro dotierten Sieg beim 168. Henkel-Preis der Diana mit dreieinhalb Längen Vorsprung auf die bei den Buchmachern klar favorisierte Lapotheose. Rang drei in Düsseldorf ging an Noble Lips vor Gua Lipa, die beide von Andreas Suborics in Köln trainiert werden.

Wöhler dominiert erneut Preis der Diana

Wöhler hatte vor knapp einem Monat bereits im Deutschen Derby mit Dardanos triumphiert, im „Stutenderby“ siegte ein von ihm betreutes Pferd nun schon zum siebten Mal. „In diesem Jahr hat sie etwas gebraucht, aber wir hatten schon viel Mumm auf sie“, sagte Wöhler über Soreanga.