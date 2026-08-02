Soreanga sensationell: Triumph im Henkel-Preis der Diana!

Soreanga mit Jockey Eduardo Pedroza hat das wichtigste Galopprennen für Stuten in Deutschland gewonnen. Das von Andreas Wöhler trainierte Pferd vom Gestüt Fährhof sicherte sich den mit 300.000 Euro dotierten Sieg beim 168. Henkel-Preis der Diana mit dreieinhalb Längen Vorsprung auf die bei den Buchmachern klar favorisierte Lapotheose. Rang drei in Düsseldorf ging an Noble Lips vor Gua Lipa, die beide von Andreas Suborics in Köln trainiert werden.
Soreanga gewinnt 168. Henkel-Preis der Diana
Nach dem Sieg im Deutschen Derby mit Dardanos hat die von Andreas Wöhler trainierte Soreanga das wichtigste Rennen für Stuten in Deutschland gewonnen.
Soreanga siegt unter Eduardo Pedroza
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Wöhler dominiert erneut Preis der Diana
Wöhler hatte vor knapp einem Monat bereits im Deutschen Derby mit Dardanos triumphiert, im „Stutenderby“ siegte ein von ihm betreutes Pferd nun schon zum siebten Mal. „In diesem Jahr hat sie etwas gebraucht, aber wir hatten schon viel Mumm auf sie“, sagte Wöhler über Soreanga.
Der Preis der Diana wird seit 1857 ausgetragen und ist damit älter als das Deutsche Derby. Ursprünglich in Berlin-Tempelhof, nach dem Zweiten Weltkrieg dann viele Jahre in Mülheim an der Ruhr, hat das „Stutenderby“ seit 2006 seinen festen Platz am Düsseldorfer Grafenberg.