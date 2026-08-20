Showdown in Aachen: Deutsche Springreiter jagen WM-Gold

SID 20.08.2026 • 17:16 Uhr Die gesamte Equipe überzeugt auf dem Parcours - am Freitag könnte es das erste Teamgold bei Weltmeisterschaften seit 2010 geben.

Die deutschen Springreiter gehen als führende Mannschaft in den großen Titel-Showdown bei den Weltmeisterschaften in Aachen. Am zweiten Tag im Parcours beeindruckte die Equipe von Bundestrainer Otto Becker mit vier Glanzritten, mit 3,48 Strafpunkten liegt das Team knapp vor den USA (+ 4,85) und Belgien (+ 7,69).



Beim Finale am Freitagabend unter Flutlicht (ab 18.50 Uhr) kann sich Deutschland aus eigener Kraft erstmals seit 16 Jahren wieder zum Weltmeister krönen.

Hinners glänzt – Team vor Gold

Ins Rampenlicht ritt erneut vor allem Sophie Hinners, die im Individualranking auf den Silberrang vorrückte (+ 0,84), Kollege Daniel Deußer folgt auf Platz drei (+ 0,86). Auch Marcus Ehning arbeitete sich im Gesamtranking deutlich nach vorne (+ 1,76/10.), ebenso wie Europameister Richard Vogel, der am Vortag noch patzte (+ 3,38/23.). Ein Streichergebnis hätte das Team somit nicht gebraucht. In Führung liegt Scott Brash aus Großbritannien (+ 0,80).

Auch in der Finalrunde wird das schlechteste Tagesergebnis gestrichen – kommen also drei der vier Deutschen am Freitagabend fehlerfrei über die Ziellinie, ist der Mannschaft das Gold nicht mehr zu nehmen. Zuletzt gab es diese Medaille 2010 bei den Weltreiterspielen in Lexington (USA).

Einzel-Weltmeister im Visier

Ohne Abwurf wollen die Reiter nicht nur für das Team bleiben: Am Abschlusstag der Heimwettkämpfe am Sonntag (14.20 Uhr) wird noch der Weltmeister im Einzel gekrönt – nur die besten 25 Reiter nach den ersten drei Tagen dürfen dafür in den Parcours zurückkehren.