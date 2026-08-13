Vielseitigkeits-WM Aachen: Deutsches Team vor Medaille

SID 13.08.2026 • 17:06 Uhr Die deutsche Mannschaft liegt nach den ersten zwei Reiterpaaren hinter den Mitfavoriten Neuseeland und Großbritannien.

Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben bei den Weltmeisterschaften in Aachen einen ordentlichen Start hingelegt. Zur Halbzeit der Teilprüfung Dressur führten Libussa Lübbeke mit Caramia und Malin Hansen-Hotopp mit Quidditch die deutsche Equipe auf Platz drei hinter Neuseeland und Großbritannien. Vor den Auftritten von Julia Krajewski und Michael Jung kommt die Mannschaft auf 59,9 Minuspunkte, das schlechteste der vier Ergebnisse bildet das Streichergebnis.

Die erst 25 Jahre alte Lübbeke zeigte sich nach ihrem Debüt als erste Team-Starterin „sehr zufrieden mit dem Pferd. Es hat fast alles geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben.“ Insgesamt sortierte sich das Paar mit 31,3 Minuspunkten auf Rang zehn ein.

Deutschland in Lauerstellung

Hansen-Hotopp steht in der Zwischenbilanz der Einzelwertung mit Platz vier und 28,6 noch besser da und machte sogar noch Luft nach oben aus. Sie zeigte sich ob einiger Ungereimtheiten etwas enttäuscht, aber auch „stolz, dass ich mit den Fehlern trotzdem unter 30 geblieben bin“, sagte die 48-Jährige.