Hitze-Alarm: Werths Grand Prix Spezial in Aachen vorgezogen

Die nächste Medaillenentscheidung für Isabell Werth und Co. bei den Heim-Weltmeisterschaften in Aachen ist wetterbedingt vorverlegt worden. Der Grand Prix Spezial der Dressurreiter, die erste Einzel-Entscheidung des Starterfeldes, beginnt am Freitag bereits um 8.30 anstatt wie zuvor geplant um 10.50 Uhr. In der Mittagszeit gibt es zudem eine zweieinhalbstündige Pause (bis 15.00 Uhr). Das geht aus einer Mitteilung des Weltverbandes FEI hervor, Grund seien demnach „die zu erwartenden Hitzebedingungen“.
WM in Aachen: Grand Prix Spezial vorverlegt
Die erste Medaillenentscheidung im Einzel beginnt mehr als zwei Stunden früher, am Mittag gibt es eine lange Pause.
Die zweite Prüfung der Dressur beginnt früher
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Damit würde nach aktuellem Plan lediglich WM-Neuling Raphael Netz mit Camelot (12.08 Uhr) vor der Mittagspause starten. Unmittelbar danach soll Frederic Wandres mit Bluetooth (15.00) aufs Viereck gehen. Rekordweltmeisterin Isabell Werth und Wendy (16.17) starten als drittletztes, Katharina Hemmer und Denoix (16.39) als letztes Paar. Das Quartett hatte am Mittwoch gemeinsam als Mannschaft den Weltmeistertitel gewonnen.