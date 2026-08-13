Hitze-Alarm: Werths Grand Prix Spezial in Aachen vorgezogen

SID 13.08.2026 • 16:57 Uhr Die erste Medaillenentscheidung im Einzel beginnt mehr als zwei Stunden früher, am Mittag gibt es eine lange Pause.

Die nächste Medaillenentscheidung für Isabell Werth und Co. bei den Heim-Weltmeisterschaften in Aachen ist wetterbedingt vorverlegt worden. Der Grand Prix Spezial der Dressurreiter, die erste Einzel-Entscheidung des Starterfeldes, beginnt am Freitag bereits um 8.30 anstatt wie zuvor geplant um 10.50 Uhr. In der Mittagszeit gibt es zudem eine zweieinhalbstündige Pause (bis 15.00 Uhr). Das geht aus einer Mitteilung des Weltverbandes FEI hervor, Grund seien demnach „die zu erwartenden Hitzebedingungen“.