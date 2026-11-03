Entscheidung im deutschen Reitsport: Olympiasieger Michael Jung verabschiedet sein legendäres Pferd in den Ruhestand.

Ein Teil eines Traumgespanns geht in den Ruhestand: Über Jahre hinweg prägten Michael Jung und sein Pferd Chipmunk das Vielseitigkeitsreiten, nun geht das inzwischen 18 Jahre alte Pferd in die wohlverdiente Rente. Und das in einem Moment, in dem wohl jeder Sportler am liebsten zurücktreten würde: Auf einem Leistungs-Höhepunkt.

Mitte August hatte Jung mit Chipmunk die Aachener Soers betreten und bei der Weltmeisterschaft den Titel gewonnen, nun hat der 44-Jährige bekannt gegeben, dass die Heim-WM das letzte Turnier seines Pferdes war. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschieden, fischerChipmunk in den aktiven Ruhestand zu verabschieden. Er geht ihm sehr gut und es bedeutet mir viel, ihn so topfit zu sehen“, erklärte Jung.

Jung verabschiedet Chipmunk in den Ruhestand

Er fügte hinzu: „Es ist für mich etwas ganz Besonderes ihn so zu verabschieden, topfit und im Anschluss an die unglaublichen Erfolge der letzten Jahre, mit dem großen Highlight, der Weltmeisterschaft in Aachen. Es macht mich nicht traurig, denn für mich ist es ja kein wirklicher Abschied. Er bleibt bei mir, ich kann ihn jeden Tag sehen, ihm eine Karotte vorbeibringen oder ihn reiten, wenn ich möchte.“

Jung hatte gemeinsam mit Chipmunk große Erfolge gefeiert. Der größte Triumph gelang bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, als beide Einzelgold gewannen.