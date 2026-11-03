„Unglaublich dankbar“: Jung verabschiedet Starpferd Chipmunk

Etwas überraschend schickt der Olympiasieger von 2024 und amtierende Weltmeister seinen vierbeinigen Star in die Rente.

Vielseitigkeits-Weltmeister Michael Jung hat seinen Erfolgsgaranten Chipmunk etwas überraschend in den sportlichen Ruhestand verabschiedet. „Nach reiflicher Überlegung“ habe er diese Entscheidung getroffen, schrieb Jung in einem Beitrag bei Instagram: „Es geht ihm sehr gut und es bedeutet mir viel, ihn so topfit zu sehen.“

Mit dem 18-jährigen Wallach feierte Jung in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge, die beiden galten bei jedem Turnier als große Favoriten. 2024 gewannen sie Einzelgold bei den Olympischen Spielen von Paris. Auch bei der Heim-WM in Aachen im August sicherte sich das Traumpaar den Titel sowie Silber mit der Mannschaft, 2022 in Pratoni hatten sie ihr erstes Team-Gold eingefahren. Dazu kommen zwei EM-Titel mit der Equipe (2019, 2025). Jung übernahm Chipmunk 2018, zuvor hatte ihn Julia Krajewski geritten.

„Chip wird natürlich bei mir bleiben und das Leben von nun an noch mehr auf der Weide genießen“, schrieb Jung. Er sei „unglaublich dankbar für die gemeinsame Zeit, die ja mit dem sportlichen Ruhestand nicht endet“. Zudem dankte er Chipmunks Besitzer, der Fischer-Unternehmensgruppe, und dem Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) für die Möglichkeit, „dieses Ausnahmepferd reiten zu dürfen und mit ihm all diese großartigen, unvergesslichen Erfolge erreichen zu können“.