Historischer Moment im deutschen Pferdesport!

Beim Deutschen Derby in Hamburg kommt es zu einem historischen Moment: Nina Baltromei, Tochter der früh verstorbenen Trainerlegende Werner Baltromei, triumphiert als erste Frau - obwohl sie noch nicht fertig ausgebildet ist.

In Hamburg-Horn triumphierte Baltromei nach Zielfotoentscheid mit dem von Yasmin Almenräder trainiertem Hengst Hochkönig. Das Pferd stammt aus der Zucht des Stalles Marc Rühl.

Baltromei auf den Spuren des verstorbenen Vaters

Platz zwei beim mit 650.000 Euro dotierten Rennen ging an den englischen Gast Convergent (Karl Burke/Clifford Lee), Dritter wurde Lazio (Waldemar Hickst/Martin Seidl). Favorit Zuckerhut wurde nur Sechster. Noch eingangs der Zielgeraden hatte Hochkönig in hinteren Regionen des 17-köpfigen Feldes gelegen.

Baltromei, die am Montag 27 wird, hatte sich 2012 nach dem frühen Krebstod ihres Vaters Werner, eines sehr erfolgreichen Trainers (596 Siege), vom Rennsport eigentlich schon abgewandt. Erst im Frühjahr begann sie eine Ausbildung zum Profi - nun hat sie Geschichte geschrieben, auch dadurch, dass sie als erste nicht fertig ausgebildete Teilnehmerin triumphierte.

„Ich habe keine Worte mehr“

„Ich hab keine Worte mehr. Ich bin überwältigt von allem. Von dem Pferd, und von der Reiterin. Sie hat das wieder so intelligent gelöst“, lobte Trainerin Almenräder - die inzwischen in Werner Baltromeis früherem Stall in Mülheim/Ruhr die Chefrolle innehat - nach dem überaus spannendem Rennen.