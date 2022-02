Nächster Schritt: Rugby-Talent Segner debütiert für Topklub Blues

Das deutsche Rugby-Talent Anton Segner hat sein Debüt für die Auckland Blues in der internationalen Eliteliga Super Rugby gegeben. Der 20 Jahre alte Frankfurter wurde am Samstag bei der dramatischen 32:33-Niederlage des neuseeländischen Topklubs gegen die Wellington Hurricanes in der 64. Minute eingewechselt. Der Traum von einem Einsatz für die legendären All Blacks rückt damit immer näher.