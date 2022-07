Transgender von Frauenrugby in England ausgeschlossen

Transgender-Athleten dürfen nicht mehr an Frauenwettbewerben der englischen Rugby Union und Rugby League teilnehmen. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichen Erklärung der englischen Rugby Football Union (RFU) hervor, dem nationalen Dachverband für das Rugby-Spiel mit 15 Spielern pro Team. Die Funktionäre beider Sportarten änderten die Regeln so, dass nur noch weiblich geborene Spielerinnen an den Spielen für Frauen teilnehmen dürfen.