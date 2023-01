Rugby: Ehemaliger All Black mit Coming-Out

Der ehemalige neuseeländische Rugby-Nationalspieler Campbell Johnstone hat seine Homosexualität öffentlich gemacht. Sein Coming-Out gab der 43-Jährige, der 2005 drei Spiele für Neuseeland bestritten hatte, am Montag bei dem Nachrichtensender One News bekannt. Johnstone ist damit der erste Spieler der All Blacks, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt.