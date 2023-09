Spieler des Jahres: Segner erreicht nächsten Meilenstein

Das deutsche Rugby-Toptalent Anton Segner hat auf seinem Weg zu einem Einsatz in der Nationalmannschaft Neuseelands den nächsten Meilenstein erreicht. Der 22 Jahre alte Frankfurter wurde am Donnerstag beim Provinzklub Tasman Mako als Spieler des Jahres ausgezeichnet.

"Das bedeutet mir sehr viel", sagte Segner, der passend zu seinem Traum von den All Blacks bei der Verleihung ganz in Schwarz gekleidet war: "Ich bin sehr glücklich, so viel Spielzeit zu erhalten, danke an die Trainer." Dazu erhielt der Dritte-Reihe-Stürmer auch die Auszeichnungen für den Verteidiger des Jahres sowie den "Mako Man" des Jahres.

In Neuseeland spielen die besten Spieler meist für zwei Klubs. In der ersten Jahreshälfte wird der Titel im Super Rugby ausgespielt, in der zweiten der in der Provinzliga. Segner war 2017 nach Neuseeland gekommen, seit diesem Jahr ist er offiziell für die All Blacks spielberechtigt.