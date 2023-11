Misslungene EM-Generalprobe für deutsches Rugby-Team

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat auch im letzten Test für die EM-Spiele im Februar einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Vier Tage nach dem 16:29 in Hongkong misslang dem Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann am Samstag die EM-Generalprobe im zweiten Duell mit den asiatischen Gastgebern durch ein 10:46 noch deutlicher.

Bei der Reise erfüllten sich Kuhlmanns Hoffnungen auf Rückenwind für die "Schwarzen Adler" nicht. In den EM-Spielen empfangen seine Spieler am 4. Februar in Dessau zunächst Titelverteidiger und Seriensieger Georgien, bevor Gastspiele in Spanien (10. Februar) und in den Niederlanden (17. Februar) auf dem Programm stehen.