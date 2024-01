7er-Rugby: Guter Start für Deutschland in Challenger Series

Deutschland sicherte sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten damit 14 von 20 möglichen Punkten für die Gesamtwertung. In diese fließen alle Endplatzierungen aus den drei Turnieren in Dubai, Montevideo und München ein. Die besten vier Teams spielen schließlich mit den vier schlechtesten Mannschaften der Weltserie im Finale in Madrid um vier Plätze in der höchsten internationalen Spielklasse.