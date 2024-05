7er-Rugby: Deutschland träumt von der Weltserie

Deutschlands 7er-Rugby-Nationalmannschaft darf vom erstmaligen Sprung in die Weltserie träumen. Die Mannschaft des Trainerduos Pablo Feijoo und Clemens von Grumbkow verpasste zwar am Sonntag beim dritten und finalen Turnier der Challenger Series in München den Sieg, durch den Finaleinzug sicherte sich das Wolfpack aber einen Platz für die Aufstiegsrelegation in Madrid (31. Mai bis 2. Juni).