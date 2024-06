Rugby: Frankfurt gewinnt vierten Meistertitel in Serie

Der SC Frankfurt 1880 bleibt im deutschen Rugby das Maß aller Dinge. Die Hessen feierten am Samstag ihren vierten Meistertitel in Serie, in der Neuauflage des Bundesliga-Endspiels aus dem Vorjahr besiegte die Mannschaft von Trainer Byron Schmidt in Heidelberg den SC Neuenheim mit 20:14 (6:7).