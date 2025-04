Rollstuhlrugby: Deutschland mit zweitem Sieg fast im Halbfinale

Bei einem Erfolg von Favorit Frankreich gegen die Niederlande am späten Donnerstagnachmittag stünde der Einzug in die K.o.-Runde bereits vorzeitig fest.

Die besten beiden Teams der zwei Gruppen qualifizieren sich für die Halbfinals und damit automatisch auch für die WM 2026 in Sao Paulo.

Deutschland war am Mittwoch mit einem überraschend souveränen 55:46 gegen Gastgeber Niederlande gestartet, zum Gruppenabschluss geht es am Freitag (14.00 Uhr) gegen Frankreich. Die Halbfinals sowie die Medaillenspiele finden am Samstag und Sonntag statt.