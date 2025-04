Rugby-Legende überrascht mit Aussage

Er habe „keine Erinnerungen“ an seine Laufbahn, „ich erinnere mich an keine einzige Sekunde eines Rugbyspiels, das ich gespielt habe“, sagte der 47 Jahre alte Ex-Nationalspieler in einem Interview auf dem YouTube-Kanal „Legend“: „Ich erinnere mich an keine einzige der 62 Marseillaises (französische Nationalhymne; Anm. d. Red.), die ich erlebt habe.“