7er-Rugby: Deutschland gelingt Aufstieg in die Weltserie

Das "Wolfpack" gewinnt beim Relegationsturnier in Los Angeles das entscheidende Spiel gegen Samoa.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat den anvisierten Aufstieg in die Weltserie geschafft. Das "Wolfpack" setzte sich im entscheidenden Spiel beim Relegationsturnier in Los Angeles gegen den früheren Weltserien-Sieger Samoa mit 31:0 (19:0) durch. In der Gruppenphase hatte das Team als Dritter den direkten Aufstieg zunächst noch verpasst.