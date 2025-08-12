Newsticker
Red Bull investiert erstmals in den Rugbysport

Red Bull jetzt auch im Rugby aktiv

Mit der Übernahme der Newcastle Falcons weitet der Konzern seine globalen sportlichen Aktivitäten aus.
SID
Red Bull baut sein Sportarten-Portfolio weiter aus: Der österreichische Energydrink-Hersteller übernimmt das englische Rugby-Team Newcastle Falcons, der Erstliga-Absteiger heißt künftig Newcastle Red Bulls.

Es ist die erste Übernahme eines Rugby-Klubs. Ziel sei es, „dem Verein zu ermöglichen, sein volles Wettbewerbspotenzial auszuschöpfen“, sagte Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff.

„Ein Meilenstein für unseren Sport“

„Die Übernahme von Newcastle durch Red Bull ist ein Meilenstein für unseren Sport und eine starke Bestätigung unserer Vision und Strategie für die Zukunft der Premiership (PREM)“, sagte PREM-Geschäftsführer Simon Massie-Taylor und fügte an, dass Red Bulls „Erfolgsbilanz im globalen Sport nicht nur für Newcastle, sondern für die gesamte PREM von enormem Wert“ sein werde.

Der Red-Bull-Konzern engagiert sich bereits stark unter anderem im Fußball, Motor-, Rad- und Wintersport.

