Neuer Rugby-Bundestrainer gefunden

SID 11.05.2026 • 12:29 Uhr Michael Poppmeier ist neuer Bundestrainer im 15er-Rugby. Der gebürtige Südafrikaner wird Nachfolger von Mark Kuhlmann.

Der frühere Nationalspieler Michael Poppmeier ist neuer Bundestrainer im 15er-Rugby. Das teilte der Verband Rugby Deutschland am Montag mit. Der 43-Jährige folgt auf Mark Kuhlmann, der nach dem Abstieg aus der Europameisterschaft und knapp sechs Jahren im Amt aus privaten Gründen zurückgetreten war. Poppmeier gehörte bis zuletzt dem Staff von Kuhlmann an.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Michael Poppmeier einen Cheftrainer gewinnen konnten, der die Schwarzen Adler bereits seit vielen Jahren kennt und begleitet“, sagte Jürgen Schlicksupp, Vizepräsident Leistungssport: „Er steht nun vor der anspruchsvollen Aufgabe, vorwiegend aus den Talenten der Bundesliga ein leistungsstarkes Team zu formen und weiterzuentwickeln.“

Rugby: Deutschland ist abgestiegen

Deutschland war zuletzt abgestiegen. Im kommenden Jahr muss die Auswahl erstmals seit der Saison 2021/22 in der zweitklassigen Europe Trophy antreten. „Wenn wir ehrlich sind, ist das im Moment auch unser Level, denn wir sind ein Team, das zum größten Teil aus Amateuren besteht“, sagte der gebürtige Südafrikaner Poppmeier.