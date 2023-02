Rugby-EM: Deutschland verliert auch drittes Spiel

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft auch ihr drittes Spiel verloren. In Neckarsulm musste sich das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann dem Nachbarn Niederlande mit 29:33 (15:26) geschlagen geben und schloss die Gruppe A mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz ab.

In der Platzierungsrunde trifft Aufsteiger Deutschland Anfang März zunächst auf den Dritten der Gruppe B - also Polen oder Belgien. Maximal Rang fünf ist nun für die „Schwarzen Adler“ noch möglich, dafür müssten zwei Siege her.