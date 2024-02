Rugby: Deutschland will an starken EM-Auftakt anknüpfen

Die deutsche Nationalmannschaft geht nach dem starken Auftakt in die Rugby Europe Championship mit frischem Selbstvertrauen in das zweite Gruppenspiel. "Wir haben gesehen, dass wir in dieser Liga bestehen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen und jeder seine Leistung abruft", sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann vor der Partie am Sonntag (12.45 Uhr/ProSieben MAXX) in Spanien.