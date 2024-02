Rugby: Deutschland will ersten Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Rugby Europe Championship endlich den ersten Sieg. Im dritten und letzten Gruppenspiel wartet das knifflige Nachbarschaftsduell in den Niederlanden. "Das ist eine insgesamt sehr eingespielte Mannschaft, die viel Zeit miteinander verbringt und uns auch deshalb vielleicht ein Stück voraus ist", sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann vor der Begegnung am Sonntag (13.30 Uhr/ProSieben MAXX) in Amsterdam.