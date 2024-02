Rugby-EM: Klare Niederlage gegen Spanien

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Rugby Europe Championship auch das zweite Spiel verloren und keine Chance mehr aufs Halbfinale. Für das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann setzte es in Spanien eine klare 5:27 (5:15)-Niederlage gegen den Gastgeber. Im Gruppenfinale gegen die Niederlande am Sonntag in einer Woche (12.30 Uhr/ProSieben MAXX) kann Deutschland damit maximal noch Rang drei erkämpfen. Nur die ersten beiden Teams erreichen das Halbfinale.