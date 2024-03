"Knoten platzen": Rugby-Nationalmannschaft will ersten Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft will bei der Rugby Europe Championship endlich den ersten Sieg feiern. "Bei uns muss einfach mal der Knoten platzen", sagte Bundestrainer Mark Kuhlmann vor dem Halbfinale in der Platzierungsrunde am Samstag in Belgien (19.00 Uhr/ProSieben MAXX): "Die Jungs arbeiten hart, bringen sich auf dem Platz in gute Positionen, aber wir müssen uns dafür einfach auch mit Punkten belohnen."