Rugby: Deutschland spielt um Platz fünf

Klassenerhalt gesichert, jetzt folgt die Zugabe: Die deutsche Nationalmannschaft will das zweite Turnier der Rugby Europe Championships auf dem fünften Rang abschließen. Im entscheidenden Platzierungsspiel trifft das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann am Sonntag (14.45 Uhr/ProSieben MAXX) in Paris erneut auf die Niederlande - gegen den Nachbarn hatte die DRV-Auswahl in der Gruppenphase deutlich mit 13:39 verloren.