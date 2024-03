Rugby-Nationalmannschaft nach herber Pleite EM-Sechster

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der Rugby Europe Championships in Paris eine herbe Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann verlor im Spiel um den fünften Platz am Sonntag 0:45 (0:24) gegen die Niederlande und beendet das Turnier somit wie im vergangenen Jahr als Sechster.

Bereits in der Gruppenphase im Februar hatte die DRV-Auswahl gegen den Nachbarn deutlich verloren (13:39). Zwar dauerte es im Platzierungsspiel vier Minuten länger bis zum ersten erfolgreichen Versuch der Niederländer, doch eine Antwort der deutschen Mannschaft blieb diesmal gänzlich aus. Bereits zur Halbzeit lag das deutsche Team weit zurück, Bart Wierenga schraubte das Ergebnis mit drei erfolgreichen Versuchen in Hälfte zwei fast im Alleingang in die Höhe.