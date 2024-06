7er-Rugby: Deutsche Herren holen EM-Bronze

Beim Heimturnier in Hamburg reicht den Männern Platz vier für Bronze in der Gesamtwertung. Deutschlands Frauen werden Achte.

Beim Heimturnier in Hamburg reicht den Männern Platz vier für Bronze in der Gesamtwertung. Deutschlands Frauen werden Achte.

Finale verpasst, Ziel erreicht: Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM im 7er-Rugby den dritten Platz belegt. Das Team verlor im Spiel um Platz drei am Sonntag gegen Portugal zwar 12:14, dennoch verteidigte das Team den Bronzerang damit erfolgreich. Diesen hatte Deutschland schon vor dem Start des Turniers innegehabt.

Die Spiele in Hamburg bildeten nach dem Auftakt im kroatischen Makarska den zweiten und entscheidenden Teil der Europameisterschaft. Die deutschen Männer von Trainer Clemens von Grumbkow hatten sich vor dem dreitägigen Turnier das Ziel gesteckt, Platz drei mindestens zu verteidigen. Zu mehr reichte es nicht, weil das Halbfinale am finalen Turniertag 0:15 gegen Frankreich verloren ging.

Die Franzosen kürten sich am Samstag zum Europameister - trotz einer 14:19-Niederlage im Endspiel gegen Irland. Der Vorsprung aus dem ersten Turnier reichte zum Titelgewinn.

Für die Frauen-Nationalmannschaft war in Hamburg bereits am Samstag Endstation. Das Team von Coach Gareth Jackson unterlag Belgien im Viertelfinale mit 7:17 und landete am Ende auf Platz acht. Frankreich gewann auch bei den Frauen den Titel nach einem 19:5 im Finale gegen Großbritannien.