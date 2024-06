7er-Rugby: Deutschland startet erfolgreich in Heim-EM

Erfolgreicher Start in die Heim-EM: Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft der Männer hat zum Auftakt des Turniers in Hamburg zwei Siege eingefahren. Nach einem 19:7 am Mittag über Litauen folgte ein 28:14 gegen Spanien am Abend. Das Turnier ist der zweite und entscheidende Teil der Europameisterschaft. Deutschland lag vor dem Start auf Platz drei.