7er-Rugby-EM: Holt Deutschland Titel? Ausgewählte Spiele LIVE auf SPORT1 im TV & Stream

Die zweite Runde bei der Europameisterschaft im 7er-Rugby steht in den Startlöchern! Zwischen dem 28. und 30. Juni kämpfen sowohl die Frauen als auch Männer um den EM-Titel. Ausgetragen werden beide Turniere in Hamburg. SPORT1 übertragt ausgewählte Partien der deutschen Teams LIVE im TV.

Die Spiele der deutschen Herren im Überblick:

Die EM wird über zwei Runden gespielt. Die zweite Runde mit den entscheidenden Spielen wird nun am Wochenende in Hamburg ausgetragen. Zuvor konnte sich das „Wolfpack“ zuletzt beim EM-Auftakt in Kroatien dank eines 31:5 Siegs gegen Georgien den dritten Platz und damit eine gute Ausgangslage für das entscheidende zweite Turnier in Hamburg sichern.