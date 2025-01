Rugby: Deutschland kassiert Pleite zum EM-Auftakt

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat zum Start der WM-Mission einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Bundestrainer Mark Kuhlmann verlor das erste Spiel der Europameisterschaft, in der vier Tickets für die Weltmeisterschaft 2027 in Australien vergeben werden, nach einem guten Beginn letztlich deutlich mit 10:48 (10:13) in Rumänien.

Für dieses muss die deutsche Auswahl in der Vierergruppe B mindestens Zweiter werden. In den letzten beiden Partien am 9. Februar (18.15 Uhr) in Portugal und eine Woche später in Kassel gegen Belgien (15.30 Uhr/beide ProSieben Maxx) sind daher zwei Siege beinahe Pflicht.