7er-Rugby: EM wieder in Hamburg

Der Europameister im olympischen 7er-Rugby wird auch in diesem Jahr in Hamburg ermittelt. Wie der Verband Rugby Deutschland am Dienstag bekannt gab, findet das letzte und entscheidende Turnier um die europäische Krone vom 27. bis zum 29. Juni in der Hansestadt statt. Hamburg ist damit nach 2023 und 2024 zum bereits dritten Mal Gastgeber.