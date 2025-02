Rugby: Deutschland bei EM erneut chancenlos

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Europameisterschaft klar verloren. Die Mannschaft von Trainer Mark Kuhlmann musste sich am Sonntag in Portugal mit 14:56 (0:35) geschlagen geben, die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Australien ist damit nicht mehr möglich.

Deutschland liegt in der Vierergruppe B punktlos am Tabellenende. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich für das Halbfinale und zudem für die WM. Die Nationen auf den Rängen drei und vier spielen in einer Platzierungsrunde um Rang fünf, der zur Teilnahme an einem Repechage-Turnier um eines der letzten WM-Tickets berechtigt.