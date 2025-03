Rugby-EM: Deutschland verliert Spiel und WM-Chance

Nachdem die deutsche Auswahl zur Pause noch knapp in Führung lag, konnte sie der dominanten niederländischen Mannschaft in der zweiten Hälfte des Spiels nichts mehr entgegensetzen. Den „Schwarzen Adlern“ gelang kein einziger Versuch. Damit spielen die Deutschen Mitte März im zweiten Platzierungsspiel gegen die Schweiz oder Belgien um den siebten Rang.

Nur ein Abschluss der EM auf dem fünften Rang hätte die deutschen Träume von einer WM-Teilnahme 2027 in Australien noch am Leben erhalten. Dieser ermöglicht die Teilnahme an einem Repechage-Turnier um eines der letzten Tickets für Down Under.