7er-Rugby: "Wolfpack" startet mit zwei Siegen in die EM

Das deutsche 7er-Rugby-Team ist mit zwei Siegen in die Europameisterschaft gestartet. Zum Auftakt des ersten von zwei EM-Turnieren bezwang das "Wolfpack" in Makarska in Kroatien Litauen mit 14:12, am Abend ließ die Mannschaft des Trainerduos Clemens von Grumbkow und Pablo Feijó ein 19:14 gegen Großbritannien folgen. Am Samstag (13.52 Uhr) geht es gegen Portugal um den ersten Platz in der Gruppe C.