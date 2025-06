7er-Rugby: "Wolfpack" will ohne Druck zum EM-Titel stürmen

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft startet ambitioniert, aber ohne großen Druck auf den Schultern in die Europameisterschaft. "Natürlich wollen wir wieder ganz oben angreifen und um den EM-Titel mitspielen", sagte Clemens von Grumbkow, der mit Pablo Feijó das Trainerduo bildet: "Eine Top-3-Platzierung in Makarska wäre eine super Ausgangslage, um dann in Hamburg vor unseren eigenen Fans vielleicht sogar den EM-Titel angreifen zu können."

Das erste von zwei EM-Turnieren von Freitag bis Sonntag in Kroatien geht das deutsche Team mit viel Selbstvertrauen an, schließlich hatte das "Wolfpack" Anfang Mai in Los Angeles nach vielen vergeblichen Anläufen endlich den Aufstieg in die Weltserie geschafft. Damit muss sich Deutschland bei den beiden EM-Events nicht mehr für den World Rugby Challenger qualifizieren und kann den Fokus vollständig auf den Kampf um den Titel legen.