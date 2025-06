EM-Heimspiel in Hamburg: Dämpfer für das "Wolfpack"

Das EM-Heimspiel hat für die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft mit einem Dämpfer begonnen. Im ersten Gruppenspiel unterlag das „Wolfpack“ am Freitag in Hamburg Tschechien 5:19, danach folgte ein 45:5-Kantersieg gegen Außenseiter Schweden. Auf dem Weg Richtung Viertelfinale wartet am Samstag der beim Turnier noch ungeschlagene Medaillenkandidat Spanien als letzter Vorrundengegner (13.28 Uhr/Sportdigital).