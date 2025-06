Frust vor EM-Heimspiel: Deutsche Sorgen ums 7er-Rugby

Die Vorfreude auf das EM-Heimspiel im olympischen 7er-Rugby in Hamburg ist getrübt. Der Bundestrainer findet klare Worte.

Die ganz große Vorfreude will bei Clemens von Grumbkow diesmal nicht aufkommen. Sportlich geht es für die deutsche 7er-Rugby -Nationalmannschaft beim zweiten und letzten Turnier der Europameisterschaft ab Freitag in Hamburg um kaum noch etwas, der Traum vom Titel ist nach der Enttäuschung von Makarska frühzeitig geplatzt - und auch die letzten Entscheidungen des Weltverbands ließen den Bundestrainer frustriert zurück.

„Wir haben eine gesamte Generation gebraucht, um uns an dieses Niveau heranzuspielen“, sagte von Grumbkow im SID-Interview mit Blick auf die Weltserie, dessen Teilnehmerfeld von World Rugby verkleinert wurde: „Natürlich ist es sehr, sehr enttäuschend. Wenn man acht Jahre darauf hinarbeitet, immer knapp scheitert und in dem Jahr, in dem man es schafft, die Teilnehmerzahl reduziert wird.“