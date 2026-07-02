Rugby-EM: Deutsche 7er-Auswahl will Verletzungssorgen trotzen

SID 02.07.2026 • 05:55 Uhr Beim EM-Heimspiel in Hamburg will die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft den Grundstein für eine Medaille legen. Einige Leistungsträger fallen weiter aus, das Ziel bleibt dennoch eine Medaille.

Die Verletzungssorgen lassen nicht nach, doch das Ziel bleibt unverändert: Beim EM-Heimspiel in Hamburg will die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft den Grundstein für eine Medaille legen. Trotz einiger schwerwiegender Ausfälle geht die Mannschaft von Bundestrainer Pablo Feijóo mit reichlich Ambitionen in das erste von zwei Turnieren.

„Diesen Anspruch haben wir uns erarbeitet, den dürfen wir an uns haben“, sagte Spielmacher Niklas Koch, der allerdings wie Kapitän Tim Lichtenberg oder der pfeilschnelle Jakob Dipper verletzungsbedingt aussetzen muss, vor dem Auftakt am Freitag. Dem Verband Rugby Deutschland einen erfolgreichen Saisonabschluss bescheren müssen andere, wie schon bei der WM-Serie springen Talente in die Bresche.

Rugby: Deutschland holte letzte EM-Medaille vor zwei Jahren

„Es wäre auf jeden Fall toll, wenn wir diese intensive und schon jetzt erfolgreiche Saison mit einer erfolgreichen EM abschließen könnten“, sagte Koch. Das verletzungsgeplagte „Wolfpack“ hatte sich in diesem Jahr furios für die WM-Serie qualifiziert, am Ende stand nach drei Turnieren Platz elf.

Nun steht das letzte Event der Saison an. Am Hamburger Steinwiesenweg gilt es für die deutsche Auswahl, sich eine gute Ausgangslage für das entscheidende Turnier im kroatischen Split (24. bis 26 Juli) zu erspielen. Zum Auftakt bekommt es Deutschland mit Tschechien (13.20 Uhr) zu tun, weitere Gruppengegner sind Polen (18.35 Uhr) und die starken Spanier (Samstag, 13.20 Uhr/alle Sportdigital), ehe bis Sonntag die Platzierungen ausgespielt werden.