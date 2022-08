Rugby-WM-Premiere: Deutschland träumt vom Topspiel

Beim Saisonhöhepunkt in Kapstadt trifft Deutschland zunächst auf Chile. Im Erfolgsfall wartet dann ein Duell mit den Gastgebern vor wahrscheinlich 60.000 Zuschauern. "Das wäre natürlich ein absolutes Highlight und ein Erlebnis, was niemand so schnell vergessen wird", sagte von Grumbkow. Ziel sei eine Platzierung zwischen Rang zehn und 14.