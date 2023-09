Frustbewältigung: Erster Sieg für Neuseeland bei Rugby-WM

Neuseelands Rugby-Nationalmannschaft hat bei der WM in Frankreich einen dringend benötigten Pflichtsieg eingefahren. Die schwer angezählten "All Blacks" gewannen am Freitagabend in Toulouse ihr zweites Gruppenspiel nach einem Sturmlauf mit 71:3 (38:3) gegen Außenseiter Namibia.

Der dreimalige Weltmeister, der zahlreiche Stammkräfte schonte, legte insgesamt elf Versuche. Schon nach 25 Minuten sicherten sich die Neuseeländer den Bonuspunkt. Kurz zuvor war das Offensivspektakel des klaren Favoriten allerdings in den Hintergrund gerückt. Namibias Le Roux Malan verletzte sich in der 17. Minute schwer am Bein, der Innendreiviertel musste minutenlang behandelt und anschließend aus dem Stadion gebracht werden.

Nach der heftigen Kritik der letzten Tage eigneten sich die chancenlosen Namibier als dankbarer Aufbaugegner. Die erfolgsverwöhnten Neuseeländer hatten zuletzt zwei historische Pleiten kassiert: Das 13:27 im Eröffnungsspiel gegen Frankreich war die erste Niederlage in einer WM-Vorrunde jemals für die Neuseeländer, die 7:35-Klatsche gegen Südafrika im finalen Vorbereitungsspiel die höchste in 131 Jahren seit der Gründung.