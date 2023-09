Rugby-WM: Neuseeland fertigt Italien ab

Neuseeland hat das vorzeitige Aus bei der Rugby-WM spektakulär abgewendet. Die All Blacks fertigten am Freitagabend Italien mit einem Auftritt der Extraklasse mit 96:17 (49:3) ab und rückten damit in der Gruppe A am Gegner vorbei auf Rang zwei vor. Im abschließenden Vorrundenspiel gegen Uruguay am kommenden Donnerstag (21 Uhr/ProSieben Maxx und ran.de) können die Neuseeländer den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.