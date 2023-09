Rugby-WM: Samoa verliert, England im Viertelfinale

Vizeweltmeister England steht bei der Rugby-WM vorzeitig dank Schützenhilfe im Viertelfinale. Da Japan am Donnerstag in Toulouse/Frankreich 28:22 gegen Samoa gewann, haben die im Turnier noch ungeschlagenen Engländer Rang eins in der Gruppe D und damit einen Platz unter den besten acht Mannschaften sicher.