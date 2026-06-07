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Rugby: Deutschland verpasst Top 10 knapp

Deutschland verpasst Top 10 knapp

Beim abschließenden Turnier gibt es immerhin einen Sieg gegen Kenia. Für die Top 10 im Gesamtklassement reicht das allerdings nicht.
Bennet Veil im Spiel gegen Argentinien
Bennet Veil im Spiel gegen Argentinien
© World Rugby/Alex Ho/World Rugby/Alex Ho/Alex Ho
SID
Beim abschließenden Turnier gibt es immerhin einen Sieg gegen Kenia. Für die Top 10 im Gesamtklassement reicht das allerdings nicht.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat in der WM-Serie die Top 10 im Gesamtklassement knapp verpasst.

Im dritten und letzten Turnier belegte die Mannschaft von Bundestrainer Pablo Feijóo in Bordeaux den zehnten Platz und kam damit in der Endabrechnung auf Rang elf.

Bundestrainer gibt sich zufrieden

„Insgesamt können wir glücklich und stolz sein, wie wir uns hier unter den besten zwölf Teams der Welt präsentiert haben“, sagte Feijóo: „Wir haben auch Ausrufezeichen setzen können und – viel Erfahrung gesammelt. Diese Erfahrung brauchen wir, wir müssen auch Fehler machen und daraus lernen. Das wird uns weiter nach vorn bringen.“

In Frankreich verlor das deutsche Team die Gruppenspiele gegen Argentinien (19:35), Neuseeland (7:33) und Frankreich (7:14). In der Platzierungsrunde besiegte Deutschland zunächst Kenia mit 7:5, war dann aber im Spiel um Rang neun beim 19:47 gegen Argentinien chancenlos. Zuvor hatte die Feijóo-Auswahl in Hongkong Rang elf und in Valladolid Rang zehn belegt.

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