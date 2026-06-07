Rugby: Deutschland verpasst Top 10 knapp

SID 07.06.2026 • 16:16 Uhr Beim abschließenden Turnier gibt es immerhin einen Sieg gegen Kenia. Für die Top 10 im Gesamtklassement reicht das allerdings nicht.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat in der WM-Serie die Top 10 im Gesamtklassement knapp verpasst.

Im dritten und letzten Turnier belegte die Mannschaft von Bundestrainer Pablo Feijóo in Bordeaux den zehnten Platz und kam damit in der Endabrechnung auf Rang elf.

Bundestrainer gibt sich zufrieden

„Insgesamt können wir glücklich und stolz sein, wie wir uns hier unter den besten zwölf Teams der Welt präsentiert haben“, sagte Feijóo: „Wir haben auch Ausrufezeichen setzen können und – viel Erfahrung gesammelt. Diese Erfahrung brauchen wir, wir müssen auch Fehler machen und daraus lernen. Das wird uns weiter nach vorn bringen.“