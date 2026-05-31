Rugby: Deutsche 7er-Auswahl in Valladolid Zehnter

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat beim zweiten Turnier der WM-Serie in Valladolid einen Schritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Pablo Feijóo kam trotz einiger Verletzungssorgen auf den zehnten Platz unter zwölf Mannschaften, nachdem es beim Auftakt in Hongkong zu Platz elf gereicht hatte.
Fortschritte bei deutschem Rugby-Team
Nach Platz elf in Hongkong geht es für das Team von Bundestrainer Pablo Feijóo einen Schritt vorwärts.
Rugby-Bundestrainer Pablo Feijóo war mit der Leistung seines Teams zufrieden
© picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler
„Sehr positiv ist, dass wir hier im zweiten Turnier schon besser mithalten konnten als beim ersten in Hongkong. Jetzt hoffen wir, dass wir diese Entwicklung kommende Woche in Bordeaux fortsetzen können, auch wenn uns aufgrund weiterer Verletzungen leider weitere wichtige Spieler fehlen werden“, sagte Feijóo. In Bordeaux wird zum Abschluss vom 5. bis 7. Juni gespielt.
In Valladolid gab es für die Feijóo-Auswahl in der Vorrunde einen klaren Sieg gegen Uruguay (52:0) sowie Niederlagen gegen Neuseeland (12:33) und Argentinien (17:26). Mit einem weiteren Sieg gegen Uruguay (24:17) und einer Niederlage gegen die USA (21:28) in den Platzierungsspielen verabschiedete sich das deutsche Team aus dem Turnier.