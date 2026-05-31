Rugby: Deutsche 7er-Auswahl in Valladolid Zehnter

SID 31.05.2026 • 16:45 Uhr Nach Platz elf in Hongkong geht es für das Team von Bundestrainer Pablo Feijóo einen Schritt vorwärts.

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat beim zweiten Turnier der WM-Serie in Valladolid einen Schritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft von Bundestrainer Pablo Feijóo kam trotz einiger Verletzungssorgen auf den zehnten Platz unter zwölf Mannschaften, nachdem es beim Auftakt in Hongkong zu Platz elf gereicht hatte.

„Sehr positiv ist, dass wir hier im zweiten Turnier schon besser mithalten konnten als beim ersten in Hongkong. Jetzt hoffen wir, dass wir diese Entwicklung kommende Woche in Bordeaux fortsetzen können, auch wenn uns aufgrund weiterer Verletzungen leider weitere wichtige Spieler fehlen werden“, sagte Feijóo. In Bordeaux wird zum Abschluss vom 5. bis 7. Juni gespielt.