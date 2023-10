Nach WM-Titel: Feiertag für Springboks-Party

Der vierte Weltmeistertitel der Springboks wird mit einem Feiertag zelebriert - aber erst in sechs Wochen. Wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa am Montag in einer Fernsehansprache mitteilte, steigt die Party zu Ehren der Rugby-Nationalmannschaft am 15. Dezember. Grund für die verspäteten Feierlichkeiten sind anstehende Schulprüfungen.