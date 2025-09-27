Rugby: Englands Frauen holen Titel gegen Kanada

SID 27.09.2025 • 20:05 Uhr Damit endet eine lange Wartezeit - und auch ein Traum für die Außenseiterinnen.

Die englischen Rugby-Frauen haben im Finale der Heim-WM einen Favoritensieg gefeiert und damit eine lange Durststrecke beendet. Die Gastgeberinnen setzten sich am Samstag in London gegen Kanada mit 33:13 durch, England ist nun zum dritten Mal Weltmeister - und erstmals seit 2014, als ebenfalls gegen Kanada ein Finalsieg gelang. Die englischen Frauen standen schon zum siebten Mal in Folge im WM-Finale.

81.885 Fans sorgten im Rugby-Tempel Twickenham für einen Bestwert im Frauen-Rugby, sie sahen auch das Ende eines Traums für die Außenseiterinnen: Kanada spielte um seinen ersten WM-Titel, es war ein ungleiches Duell. Das Amateurteam aus Nordamerika hatte nur mithilfe eines Spendenaufrufs das Budget für das Turnier stemmen können, knapp eine Million kanadische Dollar kamen zusammen.