Schwimmen: Rekord-Hattrick für Fabian Schwingenschlögl

"Arno und ich treiben uns gegenseitig immer weiter an, mit so einem großen Schritt rechnet man jedoch nicht unbedingt. Ich hatte allerdings schon am Vormittag gespürt, dass es ein guter Tag wird", sagte Schwingenschlögl nach dem Wettkampf: "Ziel bleibt natürlich, irgendwann auch mal vor Arno anzuschlagen. Auf jeden Fall gibt mir diese Zeit auch Selbstbewusstsein für die Kurzbahn-WM im Dezember."